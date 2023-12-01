В Тобольске снижается уровень преступности

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте

В Тобольске по итогам 9 месяцев 2023 года выявлено 1 тыс. 161 преступление, что на 5,2 % ниже уровня прошлого года. Значительно снижено число тяжких и особо тяжких преступлений, рецидивов, уличных преступлений и совершенных в общественных местах.

Это было отмечено на плановом заседании комиссии по обеспечению правопорядка в городе, сообщает в своем Telegram-канале глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.

Глава города подчеркнул, что одним из актуальных вопросов сейчас остается профилактическая работа с неблагополучными семьями.

"На учете состоят 165 законных представителей. Помимо профилактической работы, в уходящем году прошли лечение от разных видов зависимостей почти 40 человек. Семьи, состоящие на профилактическом учете, ежемесячно проверяются по месту жительства", - отметил Максим Афанасьев.

В городе сформирован реестр объектов, представляющих потенциальный интерес для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Принимаются меры по обеспечению безопасности на данных объектах. Всего их 39. Предприняты меры по ограничению доступа в эти объекты, их адреса включены в маршруты патрулирования сотрудников полиции и казачьей народной дружины.

В городе проводится работа по минимизации лиц без определенного места жительства, их социализации. Сейчас в отделении социальной адаптации и ресоциализации находятся 34 человека. В течение года на стационарном обслуживании находилось 97 человек. Семерым восстановлены документы, удостоверяющие личность, двум определено гражданство, четверым оказано содействие в освидетельствовании на группу инвалидности, семерым оформлена пенсия.