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В Тюмени стартует областной чемпионат по автомобильному спорту

Спорт, 16:16 20 декабря 2023

Telegram-канал Ext_Drive72 | Фото: Telegram-канал Ext_Drive72

Чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" на Кубок СТО "глушитель" стартует 23 декабря. Первый этап пройдет на ледовом автодроме "Ext_Drive72", который расположен на 25 км объездной дороги, сообщают организаторы.

Соревнование пройдет в формате параллельной гонки. Водителей ждет ледовое покрытие на 2 тыс. 400 метров. Обязательно страхование жизни и здоровья участников с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту".

Подробнее - в Telegram-канале по ссылке. Прием предварительных заявок открыт до 21 декабря.

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# автомобильный спорт , гонка

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