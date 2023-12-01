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Юные пассажиры в январские каникулы получат подарки от авиакомпании "Ямал"

Общество, 18:16 20 декабря 2023

информационный центр правительство Тюменской области | Фото: информационный центр правительство Тюменской области

Юные пассажиры до 12 лет на рейсах авиакомпании "Ямал" из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда получат подарки до конца январских каникул. В них сладкие угощения, браслет с надписью "Я люблю Ямал" и книжка-малышка "Сказки Крайнего севера" от "Газпромнефть-Развитие", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы решили поддержать добрую социальную акцию авиакомпании "Ямал" и от себя подарить юным путешественникам погружение в этно-культуру. Книжка-малышка "Сказки Крайнего севера" создана для знакомства детей с историей родного края и местным фольклором", - сказал руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развитие" Айдар Сарваров.

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# авиарейсы , Ямал

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