Юные пассажиры в январские каникулы получат подарки от авиакомпании "Ямал"

| Фото: информационный центр правительство Тюменской области | Фото: информационный центр правительство Тюменской области

Юные пассажиры до 12 лет на рейсах авиакомпании "Ямал" из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда получат подарки до конца январских каникул. В них сладкие угощения, браслет с надписью "Я люблю Ямал" и книжка-малышка "Сказки Крайнего севера" от "Газпромнефть-Развитие", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы решили поддержать добрую социальную акцию авиакомпании "Ямал" и от себя подарить юным путешественникам погружение в этно-культуру. Книжка-малышка "Сказки Крайнего севера" создана для знакомства детей с историей родного края и местным фольклором", - сказал руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развитие" Айдар Сарваров.