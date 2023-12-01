В Тюмени пройдет прощание с журналистом Константином Гурьевым
Общество, 20:14 20 декабря 2023
| Фото: t.me/jour_72
Ушел из жизни тюменский журналист, бывший декан исторического факультета ТюмГУ Константин Гурьев. Об этом сообщает Союз журналистов Тюменской области.
Он был одним из основоположников пиар-образования в Тюмени, создал первую профильную кафедру в нефтегазовом университете. Константин Гурьев – автор ряда художественных исторических книг, которые были изданы в России и за рубежом.
Союз журналистов Тюменской области выражает соболезнования родным и близким Константина Гурьева. Прощание пройдет 22 декабря в Тюмени, ул. Юрия Семовских 1 стр. 2, в 15 часов.