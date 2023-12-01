Цена куриных яиц в Тюменской области не будет превышать 100 рублей за десяток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цена куриных яиц в Тюменской области не будет превышать 100 рублей за десяток. Об этом договорились правительство региона и руководители птицефабрик.

"Жители Тюменской области полностью обеспечены куриным яйцом, производимым в регионе. Кроме того, его отправляют в несколько десятков субъектов Российской Федерации. Сейчас мы вместе с руководителями птицефабрик договорились о том, чтобы стабилизировать положение цен на такой важный продукт в ближайшей перспективе. Птицефабрики по собственной инициативе пришли к пониманию того, что те всплески цен, которые происходят в результате торгов и поставок в торговые сети будут в конкурентном что называется аспекте принимать участие, и выставлять цену не выше 100 рублей за десяток", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Соглашение подписано между департаментом агропромышленного комплекса и руководством птицефабрик. По словам заместителя губернатора, это должно стабилизировать ситуацию с ценами на яйцо. Он также отметил, что в ближайшие выходные в Тюмени на четырех площадках на ярмарках будут продавать куриные яйца.

Видео телеканала "Тюменское время".