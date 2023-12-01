Новые автобусы по техзаданию администрации Тюмени отличает ряд характеристик

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые автобусы собраны по техническому заданию администрации Тюмени. В них есть ряд характеристик, связанных, в том числе, с импортозамещением.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин по итогам рабочего совещания в ПАТП № 1, куда поступили 34 автобуса ЛиАЗ.

"Много доработок, связанных с видеонаблюдением, установлены дополнительные камеры, информирование населения – табло для маломобильных групп населения, оно более яркое, выделено на внешней стороне автобуса. Автобусы еще более низкопольные. Под наш заказ производители сделали отдельное место для инвентаря. Тюмень одна из первых начала указывать это в техническом задании. Это вторая партия автобусов, где все это учтено, выполнено", - пояснил Сорокин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок эксплуатации автобуса 10 лет, гарантия – два года. Их запустят на более загруженные маршруты города. Пока идет процедура их регистрации, составления схем движения.

Из общей партии транспортных средств 22 автобуса работают на дизельном топливе, 12 – на метане.

"Дизель по расходу меньше, стоимость выше, но в перерасчете выгодней, чем бензин. Метановые автобусы в обслуживании тяжелей. Но мы постепенно начинаем на них переходить, количество их будет увеличиваться. В городе растет число метановых заправок", - отметил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

В планах городской администрации приобрести в 2024 году 85 автобусов, но многое зависит от финансовых возможностей, подчеркнул Евгений Сорокин.

Напомним, приобрести 34 автобуса ЛиАЗ помог инфраструктурный кредит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Анжела Лебедева