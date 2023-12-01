Курс по профориентации в сфере предпринимательства для школьников готовят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Курс по профориентации в сфере предпринимательства для школьников планируют разработать в Тюмени. Представить его хотят в 2024 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” рассказал исполнительный директор "Опоры России" в Тюменской области, один из предпринимателей Международной школы предпринимательства Наиль Хакимов.

По его словам, мало кто понимает, что детям от 10 до 14 лет нельзя давать знания по предпринимательству и ожидать от них, что они смогут сделать бизнес в таком возрасте. Они еще не созрели для этого, но профориентировать их в этом направлении можно и даже нужно.

“Когда ребята будут заканчивать школу, поступать в университет, они смогут отдавать себе отчет, интересно им это или нет. А если интересно, то в какой роли. Предпринимательство – это большая сфера, в которой можно быть собственником, менеджером, специалистом, фрилансером. Можно быть кем угодно – художником, музыкантом, при этом заниматься предпринимательской деятельностью”, – считает Наиль Хакимов.

Курс для школьников поможет учащимся, наряду с изучением математики, русского языка, физкультуры, постигать основы профориентации в направлении бизнеса и лучше понимать себя.

Сейчас идет подготовка программы вместе с одним из партнеров из Тюменской области. В ходе работы анализируют все франшизы и курсы, которые уже есть на рынке, стараются понять, что сейчас актуально для детей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, в 2018 году совместно с региональной общественной организацией предпринимателей “Опора России” была создана базовая кафедра предпринимательства Тюменского государственного университета. В 2023 году был подписан приказ о ее трансформации в Международную школу предпринимательства.

“У нас есть несколько отличий от других школ и кафедр. В первую очередь преподаватели – действующие предприниматели. Они приходят на занятия не по одному. Делятся опытом, кейсами. У нас есть выверенная теория, тот минимум знаний, который мы просим освоить студентов как на элективных курсах, так и в магистратуре. Мы будем запускать бакалавриат”, – поделился Наиль Хакимов.

Кафедра ориентирована не только на учебную деятельность. Есть собственные настольные игры, оффлайн-симуляции, экскурсии на предприятия, стажировки. Будет продолжен и трек по трудоустройству, где молодежь сможет поиграть в реальный бизнес и пообщаться напрямую с собственниками компаний.

21 декабря ее в рамках проекта “Город открытий” посетили старшеклассники из Москвы. Здесь они освоили методику генерации бизнес-идей.

Инна Пахомова