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Тюменские сноубордисты посоревнуются в прыжках с трамплина

Спорт, 12:36 22 декабря 2023

ГАУ ТО ЦСО «Воронинские горки» | Фото: ГАУ ТО ЦСО «Воронинские горки»

Областные соревнования по сноуборду (биг-эйр) пройдут на базе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" 23 декабря. Спортсмены выступят в трех возрастных группах: юноши и девушки 11-12 лет, юниоры и юниорки 13-17 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет и старше, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Специально для чемпионата и первенства мы уже вторую неделю строим трамплины в большом сноупарке, соответствующие всем техническим требованиям для соревнований такого уровня. Парк с большими трамплинами останется до конца сезона катания, что позволит спортсменам сборной Тюменской области регулярно в нем тренироваться и повышать свое мастерство", - сказал заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Алексей Козлов.

ГАУ ТО ЦСО «Воронинские горки» | Фото: ГАУ ТО ЦСО «Воронинские горки»

Отметим, биг-эйр – одна из самых зрелищных дисциплин в сноуборде, где спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте разные трюки. Прыжок тщательно рассчитывается, чтобы он был затяжным и зрелищным, но в то же время наименее опасным для спортсмена. Выступления участников оценивают по сложности трюков, динамике, "чистоте" и красоте исполнения. Стоит отметить, что данная дисциплина входит в число Олимпийских.

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# Воронинские горки , сноуборд

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