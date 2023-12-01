События разной направленности развивают в Тобольске для привлечения туристов

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева

Для привлечения туристов в Тобольске делают ставку на развитие событийных мероприятий - культурных, гастрономических, спортивных.

"Какой бы ни был у нас уникальный и единственный за Уралом Тобольский кремль, нам нужно с учетом современных трендов находить продукты, позволяющие гостям останавливаться более, чем на один, два, три дня. Здесь мы делаем ставку на развитие наших событийных мероприятий. Тот опыт, который мы получили за последние годы, свидетельствует об успешности работы в этом направлении. Ремесленники, творческая молодежь активно использует свои таланты на наших ярмарках и фестивалях", — сказал глава города Максим Афанасьев.

Традиционный в Тобольске музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" стал событием общероссийского масштаба. "Пельменный съест", который впервые прошел в январе 2022 года, занял второе место по итогам Международной премии в области событийного туризма.

Помимо гастрономических событий, в городе начали развивать спортивные. "Многие еще недооценивают, не понимают, зачем мы проводим марафон. Некоторые ворчат, что мы перекрываем дороги. Со временем все поймут, что участники марафона — это люди, которые приезжают и оставляют деньги в нашей экономике. Через сарафанное радио они передают информацию об интересных достопримечательностях, исторических местах. Узнаваемость Тобольска возрастает. Каждый приезжающий к нам бегун берет с собой, как минимум, одного-двух человек, болельщиков, людей, которым интересен наш город", — поделился мнением Максим Афанасьев.

Коллаборация Тобольского марафона с гастрономическим фестивалем "Уха-царица" в 2023 году показала свою востребованность. Организаторы получили массу восторженных отзывов. Максим Афанасьев уверен, что в этом направлении удастся сделать что-то уникальное.

Кроме того, сейчас в городе разрабатывают проект концертного зала, который откроют в Нижнем посаде. Ожидается, что объект будет интересен не только местным жителям. Культурные события будут проводить здесь в рамках туристического маршрута преимущественно по выходным дням.

Инна Пахомова