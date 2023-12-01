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В схему тюменского маршрута № 152к включат еще одну остановку

Общество, 16:38 22 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В схемы движения маршрута регулярных перевозок № 152к СК "Здоровье" – с/о “Здоровье-3” включается остановочный пункт "с/о “Чайка”" в направлении из города с 23 декабря, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# автобусы , маршрут

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