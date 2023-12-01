В схему тюменского маршрута № 152к включат еще одну остановку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В схемы движения маршрута регулярных перевозок № 152к СК "Здоровье" – с/о “Здоровье-3” включается остановочный пункт "с/о “Чайка”" в направлении из города с 23 декабря, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.