35 человек прошли обучение для участия в проекте "Помощник фельдшера"

| Фото: ИА "Тюменская линия", архив | Фото: ИА "Тюменская линия", архив

Проект "Помощник фельдшера" запустили в Тюменской области. Участниками стали жители сел Голышманово, Нижняя Тавда, Исетское и других. Обучение прошли 35 человек. Проект направлен на повышение доступности и удовлетворенности первичной медико-санитарной помощью в малых населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"На тех территориях, где нет фельдшеров, помощники будут выполнять элементарные медицинские манипуляции и делать обход населения, в особенности пожилое с хроническими заболеваниями. После полученные данные передавать в медицинское учреждение и, таким образом, уделять внимание каждому жителю своего населенного пункта,— сказала директор колледжа Марина Макарова.

После курса участники смогут помогать фельдшерам и вести патронаж на дому, доставлять и контролировать прием лекарств, измерять артериальное давление и многое другое.