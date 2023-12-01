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На дороге Тюмень - Боровский - Богандинский установили наружное освещение

Общество, 10:18 23 декабря 2023

Тюмень - наш дом (архив) | Фото: Тюмень - наш дом (архив)

Линия протяжённостью 620 метров смонтирована на выезде из садового общества "Заря" на дороге Тюмень - Боровский - Богандинский. Освещены две остановки и пешеходный переход, сообщает ГУС Тюменской области.

Ещё три опоры установили чуть дальше от города. Освещены павильоны и пешеходный переход возле остановки "Дачи 2".

Всего в 2023 году на региональных дорогах Тюменской области построено и запущено в работу наружное освещение общей протяженностью более 7,8 км.

"Большую работу в этом году провели по освещению дорог в границах сел Абалак, Маранка Ярковского района, на Объезде Заводоуковска, в селах Мичурино, Лаймы. Установлено освещение на выезде из села Луговое и деревни Парёнкина. В селе Исетское освещён участок рядом с детским садом. Всего 14 участков региональных дорог удалось осветить. Эти объекты стали намного безопаснее для водителей и пешеходов", - подчеркнул главный энергетик УАД Тюменской области Илья Ходарев.

При строительстве новых линий освещения применяются современные энергоэффективные светильники с автоматической системой управления.

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# ГУС Тюменской области , уличное освещение

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