Молодежь Тобольска научили строить здоровые взаимоотношения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по повышению психологической грамотности и освещению важности эмоционального состояния "Привет! Давай поговорим" завершился в Тобольске. Участие приняли 83 молодых человека в возрасте от 17 до 27 лет: школьники, студенты и рабочая молодежь города.

В течение месяца тоболяки посетили шесть тематических встреч. На первой лекции от практикующего психолога молодежь города узнала о принципе личной выгоды и способах его применения в жизни, работе с самооценкой и манипулятивным поведением окружающих. Кроме того, эксперт поделилась важными инсайтами о психологии человеческого развития и дала практические советы. Во время лекции с нутрициологом тоболяки узнали о влиянии питания на психику, а также о связи между причинами развития заболеваний и питанием.

На мастер-классе по телесной практике участникам рассказали о влиянии чувств, эмоций и стресса на тело, способах расслабления и распознавания сигналов организма. На второй лекции тоболяки узнали, что такое эмоциональный интеллект и интуиция. Также участникам рассказали, как понимать себя и других и выстроить здоровые взаимоотношения. На закрытии проекта молодые люди города посетили чайную церемонию — поделились впечатлениями от участия и подвели итоги проекта.

"С помощью нашего проекта мы хотели помочь молодым людям города развить навыки эмоциональной грамотности и психологической саморегуляции. Тоболяки узнали о важности внутреннего состояния, его влиянии на повседневную жизнь, а также получили практические советы по заботе о себе", — рассказала изданию "Мегатюмень" руководитель проекта "Привет, давай поговорим!" Алина Суворова.

Проект "Привет, давай поговорим!" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Тюменка выиграла 50 тыс. рублей на его реализацию.

"От состояния психологического здоровья зависит продуктивность человека во всем, чем бы они ни занимался. Благодаря комплексному подходу проекта, молодежь города узнала, как достичь психологического баланса, прокачать эмоциональный интеллект и наладить контакт между телом и психикой", — добавила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.