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Новый скалодром открыли в армизонской школе

Спорт, 16:11 23 декабря 2023

ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Новый скалодром открыли в Армизонском районе. Спортивный объект смонтирован на базе школы в с. Армизон, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На открытие были приглашены победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников со всего района.

"Мы долго вынашивали такую идею и рассматривали много вариантов. И к юбилею учебного заведения решили сделать такой вот подарок. Ребята занимаются различными видами спорта, и, думаю, скалодром тоже будет пользоваться популярностью", - прокомментировала начальник отдела образования администрации Армизонского района Екатерина Екимова.

Попробовать свои силы в скалолазании смогут и ученики других школ района.

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# Армизонский район , скалодром

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