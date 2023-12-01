Тюменцам посоветовали есть не больше четырех мандаринов в сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для взрослого здорового человека, у которого нет аллергии и заболеваний желудочно-кишечного тракта, суточная норма ограничивается 300 граммами мандаринов в день. Это три-четыре фрукта в зависимости от его размера.

Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Удовольствие нужно растянуть, рассказала диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева "Тюменской области сегодня".

"С этим цитрусовым нужно быть аккуратным и внимательно отнестись к норме потребления. В некоторых случаях он и вовсе нежелателен, потому что цитрусовые содержат много органических кислот, а они могут провоцировать обострения заболеваний ЖКТ. Кроме того, избыточное потребление цитрусовых повышает риск проявления аллергической реакции", – пояснила врач.