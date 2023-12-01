Тюменцев приглашают на караоке-вечеринку в "Контору пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Караоке-вечеринка "Сияй" пройдет в тюменском мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) 27 октября. Жители и гости Тюмени смогут спеть любимые новогодние песни. Аккомпанировать и помогать участникам будет приглашенный музыкант, сообщает КП-Тюмень.

Вход по предварительной регистрации. Дресс-код события — новогодний, в образ можно добавить блестящую деталь.

Караоке-вечеринка "Сияй" — одно из событий новогодней кампании "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона пройдут акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности.

Начало в 22 часа. Возрастное ограничение 18+