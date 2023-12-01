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На подъезде к селу Тугалово в Уватском районе открыли ледовую переправу

Общество, 13:07 24 декабря 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Начала работу ледовая переправа на автомобильной дороге "Подъезд к с. Тугалово" в Уватском районе. Для движения транспорта доступна основная полоса протяженностью 400 метров и шириной 30 метров. Отдельно обустроена пешеходная дорожка, огороженная светоотражающими элементами, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На переправе установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему, прожектор, запасы противогололедных материалов и информационные знаки.

Толщина льда на переправе составляет до 70 см, что позволяет открыть доступ для движения автомобилей массой до 5 тонн. Решение о запуске автомобильного сообщения на переправе принято по итогам обследования объекта комиссией в составе представителей Управления автомобильных дорог, ГИБДД, администрации Уватского района и подрядной организации.

Автомобилистам напоминают о правилах проезда по переправе: необходимо медленно выезжать на лед, не совершать толчков и резких торможений, не разгоняться более 20 км/час и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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# ледовая переправа , Уватский район

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