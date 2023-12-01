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Два проекта тюменских студентов вошли в федеральную программу "Технологии кадрового суверенитета"

Общество, 16:27 25 декабря 2023

www.tyuiu.ru/

Проекты Honors Track и "Центр технологического предпринимательства" Тюменского индустриального университета вошли в федеральную программу "Технологии кадрового суверенитета-2023" по решению Агентства стратегических инициатив. Эксперты оценивали реализованные практики, подтвердившие свою эффективность и имеющие потенциал к тиражированию на территории страны.

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, программа опережающей инженерной подготовки Honors Track ТИУ для старшекурсников запущена в 2019 году. Образовательный процесс выстроен вокруг разработки инновационных проектов, отвечающих на актуальные потребности нефтегазового сектора. Работая в междисциплинарных командах совместно с преподавателями, специалистами и экспертами от индустриальных партнеров, студенты решают прикладные задачи. Полученные hard и soft компетенции обеспечивают выпускникам и конкурентоспособность на рынке труда, и динамичный карьерный рост.

В Центре технологического предпринимательства, деятельность которого высоко оценили эксперты, студентам помогают воплотить бизнес-идеи. Для обучающихся разработаны акселерационные программы, реализуемые под брендом "Технохаб". В 2022 году по результатам работы представлено 102 стартапа, в 2023-м – 70. Впервые индустриальными партнерами стали организации, которые не только предоставили запросы на инновации и задачи для будущих проектов студентов, но и новые возможности для дальнейшего развития и продвижения стартап-проектов.

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