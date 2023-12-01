График работы тюменских почтовых отделений изменится в новогодние праздники

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Выходными для всех тюменских почтовых отделений станут 31 декабря, 1 и 7 января. 2, 3, 4, 5, 6, 8 января почта будет работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов, сообщает пресс-служба Почты России.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Также выходными днями на участках курьерской доставки станут 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 6, 7 января. 4 и 8 января продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме в УКД Тюмени 625880 по ул. Огарёва, 2 и Тобольска 626100 в мкр-н 4, 42/1. 5 января в УКД Тобольска – выходной, УКД Тюмени будет работать с 10 до 19 часов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.