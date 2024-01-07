Александр Моор: пусть свет и радость Рождества придут в каждую семью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождество Христово наполнено надежной на лучшее, символизирует добро, духовные и нравственные ценности, подвигает людей на добрые дела и сострадание.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с праздником.

По словам главы области, Русская православная церковь наряду с другими конфессиями постоянно заботится об укреплении в обществе моральных, нравственных идеалов, семейных традиций, способствует межконфессиональному согласию и гражданской солидарности.

"Пусть свет и радость Рождества Христова придут в каждую семью. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания", - сказал Александр Моор.