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Александр Моор: пусть свет и радость Рождества придут в каждую семью

Губернатор, 08:17 07 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рождество Христово наполнено надежной на лучшее, символизирует добро, духовные и нравственные ценности, подвигает людей на добрые дела и сострадание.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с праздником.

По словам главы области, Русская православная церковь наряду с другими конфессиями постоянно заботится об укреплении в обществе моральных, нравственных идеалов, семейных традиций, способствует межконфессиональному согласию и гражданской солидарности.

"Пусть свет и радость Рождества Христова придут в каждую семью. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , рождество

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