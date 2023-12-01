Велодорожку протяженностью 1,3 км построили в Сосновом бору Голышманово

| Фото: скриншотвидео администрации Голышмановского городского округа | Фото: скриншотвидео администрации Голышмановского городского округа

Велодорожку протяженностью 1 тыс. 300 м построили в Сосновом бору поселка Голышманово. Она огибает лесной массив по периметру, и спортсмены уже апробировали ее асфальтобетонное покрытие.

Как рассказал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков во время прямого эфира, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтированы съезды к деревням Боровлянка и Черемшанка.

Большой объем работ выполнен по строительству и ремонту дорог и в самом поселке Голышманово. Твердое покрытие появилось на дорогах в переулках Водопроводный, Космонавтов, Северный, Комарово, Железнодорожный, Леромонтова и тупика 8 Марта. Отремонтированы участки дорог на улицах Комсомольской и Пономарева.

Оксана Корнеенкова