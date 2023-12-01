Для сельской молодежи Тюменской области вновь запустят лабораторию "Моя идея"

| Фото: центр развития детей и молодежи Заводоуковска | Фото: центр развития детей и молодежи Заводоуковска

Для молодежи из малых населенных пунктов Тюменской области вновь хотят запустить выездную проектную лабораторию "Моя идея". Это образовательная программа по социальному проектированию и медиапродвижению.

Об этом рассказала директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова в прямом эфире 26 декабря.

"Возвращение формата мы обсуждали на встречах по 30-летию молодежной политики. Именно там специалисты, которые начинали свою деятельность, как активисты, отметили позитивный опыт проведения мероприятия в таком формате", - пояснила она.

Также Ирина Широкова добавила, что пандемия коронавируса открыла тюменцам из сел и деревень отличную возможность участвовать во многих проектах онлайн. Сейчас, по ее словам, благодаря Интернету можно подключиться ко многим мероприятиям.

"Да, личный контакт важен, но и когда мы все работали из дома, то разрабатывали различные проекты, участвовали в онлайн-генерации, много было открыто образовательных онлайн-площадок. Это классно, когда ты сидишь за компьютером дома, но все равно включаешься в команду и реализуешь свою инициативу", - подчеркнула она.

Напомним, в этом году сфера молодежной политики региона отметила 30-летие. К этой дате сотрудникам отрасли вручили памятные медали и благодарственные письма.

Виктория Макарова