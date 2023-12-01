Для сельской молодежи Тюменской области вновь запустят лабораторию "Моя идея"
Для молодежи из малых населенных пунктов Тюменской области вновь хотят запустить выездную проектную лабораторию "Моя идея". Это образовательная программа по социальному проектированию и медиапродвижению.
Об этом рассказала директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова в прямом эфире 26 декабря.
"Возвращение формата мы обсуждали на встречах по 30-летию молодежной политики. Именно там специалисты, которые начинали свою деятельность, как активисты, отметили позитивный опыт проведения мероприятия в таком формате", - пояснила она.
Также Ирина Широкова добавила, что пандемия коронавируса открыла тюменцам из сел и деревень отличную возможность участвовать во многих проектах онлайн. Сейчас, по ее словам, благодаря Интернету можно подключиться ко многим мероприятиям.
"Да, личный контакт важен, но и когда мы все работали из дома, то разрабатывали различные проекты, участвовали в онлайн-генерации, много было открыто образовательных онлайн-площадок. Это классно, когда ты сидишь за компьютером дома, но все равно включаешься в команду и реализуешь свою инициативу", - подчеркнула она.
Напомним, в этом году сфера молодежной политики региона отметила 30-летие. К этой дате сотрудникам отрасли вручили памятные медали и благодарственные письма.
Виктория Макарова