Регионы дополнительно получат 1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов
Общество, 18:07 26 декабря 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов дополнительно выделило правительство РФ. Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.
Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство.
В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 57 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме.