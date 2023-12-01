Регионы дополнительно получат 1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов дополнительно выделило правительство РФ. Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство.

В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 57 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме.