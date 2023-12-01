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Регионы дополнительно получат 1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Общество, 18:07 26 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,6 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов дополнительно выделило правительство РФ. Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство.

В 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 57 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме.

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# инвалиды , реабилитация

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