Владимир Якушев: в общественных местах УФО стало безопаснее

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

В общественных местах регионов УФО стало безопаснее. Это говорит о результативности работы в 2023 году, заявил полномочный представитель президента России по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев на заседании коллегии по вопросам национальной безопасности.

В совещании участвовали руководители силовых и правоохранительных структур, органов военного управления, государственного контроля, надзора.

"Благодаря совместным усилиям правоохранительного блока снизился общий уровень преступности в Уральском федеральном округе, сократилось число убийств, краж и грабежей. Меньше стало преступлений с использованием оружия и преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства. В общественных местах стало безопаснее", - резюмировал Владимир Якушев.

Количество преступлений в УФО в 2023 году уменьшилось на 0,5 % по сравнению с данными прошлого года. На 25 % снизилось число грабежей, на 12 % - убийств, на 10 % - разбойных нападений, на 5 % - случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Члены коллегии также обсудили приоритетные задачи на 2024 год. Полпред обратил особое внимание на обеспечение безопасности в Новогодние каникулы. С 30 декабря по 8 января в Уральском федеральном округе будут работать тысяча мест массового пребывания людей, практически в половине из них запланированы мероприятия для детей. Празднование Рождества Христова пройдёт на 700 площадках Русской православной церкви.