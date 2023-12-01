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Двух поваров детсада из Тобольска за отравление детей приговорили к принудительным работам

Происшествия, 19:38 26 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К принудительным работам приговорили двух поваров детсада из Тобольска за отравление детей. Инцидент произошёл в дошкольном учреждении 26 апреля прошлого года. Осужденные приготовили рубленые котлеты из мяса птицы, содержащего бактерии сальмонеллы без достаточной для безопасности термообработки.

Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Тюменской области.

Это повлекло массовое распространение сальмонеллеза среди 55 детей и пяти сотрудников дошкольного учреждения.

Суд назначил бывшему шеф-повару 1 год 3 месяца, а повару – 1 год принудительных работ. Также с осужденных будут удерживать 5 % из заработка в доход государства.

Кроме того, детский сад выплатит потерпевшим воспитанникам 1 млн 510 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб.

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# отравление , следственный комитет

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