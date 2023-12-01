Общественные штабы Тюменской области по наблюдению за выборами готовятся к президентской кампании

| Фото: из архива Общественной палаты Тюменской области | Фото: из архива Общественной палаты Тюменской области

К избирательной кампании по выборам президента РФ готовятся общественные штабы в Тюменской области. По оценке их активистов, наблюдатели смогут обеспечить легитимность выборов. Накануне в Тюмени общественники обсудили эти и другие основные моменты доклада ассоциации Независимого общественного мониторинга.

Эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, директор центра карьеры ТюмГУ Алексей Ларионов подчеркнул, что ассоциация провела актуальную аналитическую работу.

"Выборы президента состоятся через три месяца, но уже начался этап выдвижения кандидатов. Как справедливо отметили авторы доклада, уже возникают различные информационные вбросы и попытки дестабилизировать ситуацию, поэтому, на мой взгляд, очень важно в непрерывном режиме вести мониторинг состояния избирательной системы. Как известно, в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" были внесены изменения, которые уже опробованы во время Единого дня голосования в сентябре. В настоящее время аналогичные изменения также внесены в Федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", - отметил эксперт.

Он убежден, что сегодня большинство избирателей обеспечены возможностью реализовать свое право на участие в выборах президента. Как отмечено в докладе ассоциации, общественные наблюдатели смогут на должном уровне обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса.

По мнению руководителя Тюменского регионального отделения Корпуса "За чистые выборы", заместителя директора по молодежной политике и воспитательной работе ИГиП ТюмГУ Марианы Альмухаметовой, институт общественного наблюдения является важным компонентом выборов.

"Как и возможность контроля за их проведением, процессом голосования, подсчетом голосов как со стороны участников избирательного процесса, так и со стороны независимых общественных наблюдателей. В 2012 году по инициативе молодежного движения Ассоциации юристов России создан Корпус "За чистые выборы". Активисты его тюменского регионального отделения начали подготовку к выборам президента. Они занимаются правовым просвещением молодежи, готовят цикл образовательных программ по теме избирательного процесса", - подчеркнула Альмухаметова.

Таким образом, у молодежи формируется понимание об избирательной системе в целом и института общественного наблюдения в частности.