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Обстановка на федеральной автодороге "Иртыш" в Тюменской области остается сложной

Происшествия, 20:39 26 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстановка на федеральной автодороге "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск в Тюменской области остается сложной. Ограничено движение по трассе в Бердюжском и Ишимском районах, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На дороге метель, гололед, штормовой ветер. Автоинспекторы паркуют транспорт на стоянках и в кемпингах.

Ведомство призывает водителей беречь себя и ограничить поездки.

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# ГИБДД Тюменской области , ограничение движения , трасса Иртыш

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