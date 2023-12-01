Обстановка на федеральной автодороге "Иртыш" в Тюменской области остается сложной
Происшествия, 20:39 26 декабря 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Обстановка на федеральной автодороге "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск в Тюменской области остается сложной. Ограничено движение по трассе в Бердюжском и Ишимском районах, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На дороге метель, гололед, штормовой ветер. Автоинспекторы паркуют транспорт на стоянках и в кемпингах.
Ведомство призывает водителей беречь себя и ограничить поездки.