Более 1,5 тысяч тюменцев отправились на места прохождения военной службы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. жителей Тюменской области были призваны к прохождению военной службы в период осеннего призыва, который стартовал 1 октября и закончится 31 декабря. Все граждане отправились на места прохождения службы. Об этом рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

"Призывников отправили на службу во все виды и рода войск от Балтийского моря до Тихого океана, от Баренцева моря до Черноморского побережья. В этот призыв наибольшей популярностью пользовались части Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск", - сказал Сергей Чирков.

Наиболее талантливые жители региона, которые получили высшее профессиональное образование, отправились в научные роты, где продолжат заниматься научной деятельностью. 20 тюменцев будут проходить военную службу в Президентском полку. "Это больше, чем в предыдущий призыв. Обычно туда отправляли около 15 человек. Наши ребята зарекомендовали себя, как дисциплинированные, морально-устойчивые и физически-подготовленные для прохождения службы в таком подразделении", - добавил комиссар.

8 человек проходят альтернативную гражданскую службу в различных организациях на территории Тюменской области. Большинство выбрало альтернативную службу из-за вероисповедания. Также более 200 человек прошли подготовку в регионально центре ДОСААФ России. Их направили проходить службу на водительские должности. Подготовка проводилась за счет средств Министерства обороны РФ.

Добавим, молодые тюменцы и их родители могут обратится в консультационно-правовой центр, где они получат необходимую информацию и правовую помощь.

Юлия Карандашева