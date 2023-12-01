Автоэксперты составили чек-лист для тюменцев по подготовке машины к зимнему путешествию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чек-лист по подготовке машины к зимнему путешествию составили для жителей Тюменской области эксперты категории "Запчасти" в Авито. Они подчеркнули, что все трущееся, электронное, электрическое оборудование при отрицательных температурах работает на пределе своих возможностей.

"Задача автовладельца — минимизировать вредное воздействие морозов, влажности и перепадов температур. Это важно и для комфорта самого автомобилиста в моменте, и с точки зрения долгосрочной сохранности автомобиля. Особое внимание следует обратить на масла и другие горюче-смазочные материалы", - отметили специалисты.

По их наблюдениям, густое масло с высоким индексом вязкости хуже циркулирует по системе и затрудняет пуск двигателя. Поэтому при низких и экстремально низких температурах лучше использовать менее вязкое и более жидкое. На этикетке перед "W" идет число — это и есть индекс вязкости. Если от числа перед "W" отнять 40 — получится предельная температура, при которой масло будет работать. 10W-40 – масло будет работать до минус 30 градусов, 5W-40 – масло будет работать до минус 35. Зимой заливать лучше чисто синтетическое масло: в отличие от полусинтетики и тем более минерального масла оно лучше сохраняет свои свойства даже при экстремально низких температурах.

Смена других жидкостей (антифриз, тормозная) к сезону не привязана — больше к пробегу и рекомендациям производителя. А вот на бензине зимой можно слегка сэкономить, если перейти на топливо с меньшим октановым числом: Аи-92 вместо Аи-95, АИ-95 вместо Аи-98/100. Но в любом случае не ниже, чем предписывает фирма-производитель.

"В самый ненужный момент может отказать все, что с приставкой "термо" и отвечает за погоду в машине. Поэтому сильно заранее, до прихода морозов, надо бы все "термо" проверить. Например, состояние термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя: регулирует поток охлаждающей жидкости между двигателем и радиатором, обеспечивая быстрый прогрев мотора и предотвращая его перегрев", - обратили внимание в компании.

А также проверить стоит состояние печки. Если появился гул из-под панели, то скоро ее моторчик выйдет из строя. На возрастных машинах обязательно нужно осмотреть радиатор - узел, который отвечает за охлаждение двигателя. Зимой он подвергается воздействию соли и реагентов, которые используются для очистки дорог. Это может вызвать коррозию, трещины, утечки или замерзание радиатора, что ухудшит его функционирование и может привести к выходу из строя.

"Обычно перед долгой поездкой вспоминают о состоянии аккумулятора — и это правильно. Батарея должна иметь достаточный пусковой ток и остаточную емкость, чтобы холодные старты не превращались в головную боль. Старый аккумулятор лучше полностью зарядить от бытовой сети, а при первых признаках "умирания" поменять на новый. Внимательно осмотрите световые приборы. Гореть должны все лампочки без исключения: ближний/дальний свет - ваши "глаза" в укоротившемся световом дне, габариты и стоп-сигнал - ваша заметность для окружающих все в том же укоротившемся световом дне”, - подчеркнул руководитель категории “Запчасти” в Авито Александр Куроптев.