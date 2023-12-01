Для участников железнодорожного круиза "В Сибирь" подготовили развлекательную программу

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Большую развлекательную программу подготовили для участников железнодорожного круиза "В Сибирь", которые прибудут в Тюменскую область. Уже в поезде их ждет сибирское гостеприимство, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Желающие поучаствуют в большой развлекательной программе. В самом поезде будут проходить мастер-классы по созданию сувенирного тюменского махрового ковра, браслетов для детей, театрализованное представление от купца и купчихи, сибирское караоке, просмотр фильмов "Тобол" и "Елки-8", новогодний квиз, а также викторина с розыгрышем призов от туристического бренда Visit Tyumen.

Напомним, в новогодние праздники Тюменская область встретит самый большой в истории этого маршрута железнодорожный круиз "В Сибирь". Комфортабельный поезд сделает в регионе две остановки: 4 января в Тюмени и 5 января в Тобольске.

На этот раз под железнодорожный круиз выделен целый состав из 10 вагонов, включая бар и ресторан. Отправятся в Сибирь по своей воле более 220 человек. Их путешествие начнется в Москве 2 января и продолжится в Казани на следующий день, после этого туристы окажутся в Тюменской области.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Традиционно тур рассчитан на шесть дней и пять ночей. В каждом городе путешественников ждет интересная экскурсионная программа. В первом русском городе Сибири 4 января пассажиров на перроне встретят Дед Мороз, Снегурочка и Белый мишка. После щедрой порции новогоднего настроения туристы отправятся в музей Г. Е. Распутина в село Покровское, побывают на автобусно-пешеходной обзорной экскурсии по Тюмени, отдохнут на термальном курорте и попробуют блюда сибирской кухни в одном из ресторанов.

На следующий день, 5 января, уже в Тобольске гости посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и загородный комплекс "Абалак", побывают на единственной в стране фабрике художественных косторезных изделий, прогуляются по территории Тобольского кремля, побывают на экскурсии в музее "Дворец наместника" и Музее семьи императора Николая II. Завершат знакомство с городом в тематическом парке "Тобол", где окажутся в декорациях одноименного фильма и станут участниками интерактивного представления.

В завершение путешествия последний город круиза, Пермь, представит свою экскурсионную программу, после этого туристы вернутся в Москву.