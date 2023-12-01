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В Вагайском районе открыли ледовую переправу через р. Иртыш

Общество, 17:45 27 декабря 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ледовую переправу через реку Иртыш открыли на дороге Экстезерь - Баишевская в Вагайском районе. Для движения автотранспорта доступна основная полоса протяженностью 260 метров и шириной 30 метров, сообщает ГУС Тюменской области.

Толщина льда на переправе составляет до 50 см, что позволяет безопасно проезжать автомобилям массой до 5 тонн. Для пешеходов обустроена отдельная дорожка, огороженная светоотражающими элементами. На переправе установлены пункты обогрева, инвентарь для оказания помощи утопающему, прожектор, сделаны запасы противогололёдных материалов.

Решение о запуске автомобильного сообщения на переправе принято по итогам обследования объекта комиссией в составе представителей ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог", ГИБДД, администрации Вагайского района и подрядной организации.

Для обеспечения безопасности автомобилистам необходимо соблюдать правила при движении по переправе: медленно выезжать на лед, не совершать толчков и резких торможений, не разгоняться выше 20 км в час и соблюдать требования дорожных знаков.

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# Вагайский район , ледовая переправа

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