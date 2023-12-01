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С улиц Тюмени за стуки вывезли 27 тыс. 459 кубометров снега

Общество, 15:00 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 тыс. 459 кубометров снега вывезли с улиц Тюмени за минувшие сутки. На уборку дорог, парков, скверов, площадей и межквартальных проездов ночью вышло 515 специализированных машин и 289 рабочих. Днём работают 666 единиц техники и 661 рабочий, сообщает пресс-служба администрации города.

На селекторном совещании 27 декабря в администрации отметили, что с учётом погодных условий и прогнозов на ближайшие дни к работе по уборке снега привлекут максимальное количество снегоуборочной техники и рабочих.

За содержание придомовых территорий отвечают управляющие организации. После снегопадов они, в первую очередь, должны расчистить входные группы, основные пешеходные пути, подходы и подъезды к контейнерным площадкам. В основном эти работы выполняются ручным способом.

Управляющие организации доложили о проделанной и предстоящей работе. Так, дворники "Горкомсервиса" провели ручную очистку всех 408 входных групп около 206 обслуживаемых домов, а также контейнерных площадок. Тротуары и входные группы от снега очистили также специалисты "УК по СЖФ", управляющих компаний "Север", "Юг", "Жилсервисуют", "Вектор" и других. В некоторых дворах ведется механизированная уборка сенега.

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# уборка снега

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