Тюменская библиотека подготовила подборку детских новогодних книг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подборку новогодних книг подготовила для маленьких читателей детская библиотека им. Константина Лагунова. Библиотекари предлагают к прочтению трогательную и волшебную историю тюменской писательницы Наташи Корсак "Ветер снимает шляпу".

Сюжет книги повествует о невероятных событиях, что творятся в крошечном английском городке накануне Рождества. Лавка, где торгуют редкими зонтами, превращается в арену для чудес. Знаете ли вы, сколько всего ветров существует и как их зовут? Известно ли вам, как с ними связаны привидения? Здесь это не унылые призраки в белых одеждах, которых мы побаиваемся, а сильные и ловкие создания, каждый со своим характером, дружелюбные и совсем наоборот.

История о невозможной любви, пронесённой сквозь годы, трогательна и необычна. А симпатия, зарождающаяся между двумя другими героями, светла и стремится к преодолению любых препятствий. И пусть для этого придётся повернуть время вспять – оно того стоит, описывают производение сотрудники учреждения.

"Мальчик по имени Рождество" английского писателя Мэтта Хейга представлена с иллюстрациями британского художника Криса Моулда. Это настоящая история Отца Рождество.

"Возможно, вам он известен под другими именами — Дед Мороз, Санта-Клаус, Юль Томтен или Странный толстяк с белой бродой, который разговаривает с оленями и дарит подарки. Но так его звали не всегда. Когда-то в Финляндии жил мальчик по имени Николас. Хоть судьба обошлась с ним неласково, Николас всем сердцем верил в чудеса. И когда его отец пропал в экспедиции за полярным кругом, мальчик не отчаялся и отправился его искать", - рассказали библиотекари.

Для детей младшего школьного возраста специалисты детской библиотеки подобрали две новогодние книги. Первая - "Зеленый кот и новые чудеса под Новый год" Надежды Щербаковой.

В ней - пять историй из волшебного чемоданчика сказочницы и путешественницы Надежды Щербаковой, которые она привезла из разных стран: Португалии, Америки, Эфиопии, Бразилии, Швеции и Эстонии. Все они о людях, которые верили в чудеса. Без этой веры у них ничего бы не получилось: ни создать летающую музыку, ни построить Ледяной дворец, ни встретить долгожданного друга. И каждая из историй случилась накануне Нового года.

Книгу "Пишет бабушка Зима" написала современная русская писательница Маша Рупасова. В издании много героев, и каждый по-своему создает новогоднее чудо. Жена Деда Мороза вызывает метель, кикимора наделала орфографических ошибок в поздравительной открытке, снеговик удрал на Камчатку, чтобы первым встретить праздник. А дома накануне Нового года все, как обычно — бабушка с дедом устроили перепалку, мама укутала в теплый платок перед выходом — выбегай и лови снежинки ртом.

Взять книги на новогодние каникула юные читатели могут по адресу:

Возрастное ограничение: 6+.