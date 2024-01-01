Тюменская библиотека подготовила подборку детских новогодних книг
Подборку новогодних книг подготовила для маленьких читателей детская библиотека им. Константина Лагунова. Библиотекари предлагают к прочтению трогательную и волшебную историю тюменской писательницы Наташи Корсак "Ветер снимает шляпу".
Сюжет книги повествует о невероятных событиях, что творятся в крошечном английском городке накануне Рождества. Лавка, где торгуют редкими зонтами, превращается в арену для чудес. Знаете ли вы, сколько всего ветров существует и как их зовут? Известно ли вам, как с ними связаны привидения? Здесь это не унылые призраки в белых одеждах, которых мы побаиваемся, а сильные и ловкие создания, каждый со своим характером, дружелюбные и совсем наоборот.
История о невозможной любви, пронесённой сквозь годы, трогательна и необычна. А симпатия, зарождающаяся между двумя другими героями, светла и стремится к преодолению любых препятствий. И пусть для этого придётся повернуть время вспять – оно того стоит, описывают производение сотрудники учреждения.
"Мальчик по имени Рождество" английского писателя Мэтта Хейга представлена с иллюстрациями британского художника Криса Моулда. Это настоящая история Отца Рождество.
"Возможно, вам он известен под другими именами — Дед Мороз, Санта-Клаус, Юль Томтен или Странный толстяк с белой бродой, который разговаривает с оленями и дарит подарки. Но так его звали не всегда. Когда-то в Финляндии жил мальчик по имени Николас. Хоть судьба обошлась с ним неласково, Николас всем сердцем верил в чудеса. И когда его отец пропал в экспедиции за полярным кругом, мальчик не отчаялся и отправился его искать", - рассказали библиотекари.
Для детей младшего школьного возраста специалисты детской библиотеки подобрали две новогодние книги. Первая - "Зеленый кот и новые чудеса под Новый год" Надежды Щербаковой.
В ней - пять историй из волшебного чемоданчика сказочницы и путешественницы Надежды Щербаковой, которые она привезла из разных стран: Португалии, Америки, Эфиопии, Бразилии, Швеции и Эстонии. Все они о людях, которые верили в чудеса. Без этой веры у них ничего бы не получилось: ни создать летающую музыку, ни построить Ледяной дворец, ни встретить долгожданного друга. И каждая из историй случилась накануне Нового года.
Книгу "Пишет бабушка Зима" написала современная русская писательница Маша Рупасова. В издании много героев, и каждый по-своему создает новогоднее чудо. Жена Деда Мороза вызывает метель, кикимора наделала орфографических ошибок в поздравительной открытке, снеговик удрал на Камчатку, чтобы первым встретить праздник. А дома накануне Нового года все, как обычно — бабушка с дедом устроили перепалку, мама укутала в теплый платок перед выходом — выбегай и лови снежинки ртом.
Взять книги на новогодние каникула юные читатели могут по адресу:
Возрастное ограничение: 6+.