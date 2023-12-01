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В Тюмени наградили призеров Международной премии "Экология – дело каждого"

Губернатор, 16:40 27 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени наградили призеров Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает информационный центр правительства региона.

На премию поступило более 80 тыс. работ. Участвовали все регионы России.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, экология – дело каждого. "Это премия за интересные, нестандартные, творческие идеи, посвященные сохранению окружающей среды. Все работы наполнены ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию. Спасибо за ваш вклад в защиту природы!", - сказала она.

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