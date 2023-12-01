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Тюменские строители отремонтировали боксерский зал в Краснодоне

Общество, 10:36 28 декабря 2023

администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

Зал для бокса отремонтировали в детско-юношеской спортивной школе №1 Краснодона. Помещение обновлено и укомплектовано новым оборудованием по соглашению о сотрудничестве с Тюменской областью.

Как сообщается на сайте администрации Краснодона и Краснодонского района, зал стал теплее, безопаснее и соответствует современным требованиям.

Глава муниципалитета Сергей Козенко на открытии зала поблагодарил шефский регион – Тюменскую область и поздравил воспитанников с возможностью проводить тренировки в обновленном светлом зале.

Отметим, что за год в подшефном регионе восстановлено более 10 социальных объектов, включая больницы и инженерную инфраструктуру.

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# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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