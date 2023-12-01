Студенты Тюменского медниверситета Хань Юйтянь и Чжу Ицзя за стихи Пушкина победили во всероссийском конкурсе

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Второкурсники Тюменского медицинского университета Хань Юйтянь и Чжу Ицзя стали лауреатами первой степени V Международного молодежного фестиваля народного творчества "Россия многоликая" в МГУ им. М.В. Ломоносова. Они записали видеоролик, в котором прочитали наизусть стихотворение Александра Пушкина "Приметы" и воспоминания Анны Керн о поэте, сообщает пресс-слкужба вуза.

Студенты признаны лучшими в номинации "Друзья России". Чжу Ицзя и Хань Юйтянь учатся в Тюмени по специальности "Лечебное дело". К фестивалю они готовились около двух месяцев. Вместе с доцентом кафедры РКИ Валерией Дубовик выбирали произведение, разучивали текст и оттачивали произношение.

"Я горжусь ребятами: они настояли на том, что будут учить слова наизусть. Студентам из Китая изучение русского языка дается довольно сложно из-за разницы в грамматике и фонетике, но за прошедший год они достигли значительных успехов. Они старательные и азартные, причем это можно сказать про всю группу. Например, вместе решили участвовать во всероссийской олимпиаде по русскому языку. Уверена, что впереди у нас еще будут победы", - сказала Валерия Дубовик.

Автор ролика - оператор видеомонтажа ТМУ Евгений Григорьев.