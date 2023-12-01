  • 28 декабря 202328.12.2023четверг
  • USD91,7051
    EUR101,3451
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Студенты Тюменского медниверситета Хань Юйтянь и Чжу Ицзя за стихи Пушкина победили во всероссийском конкурсе

Общество, 12:23 28 декабря 2023

www.tyumsmu.ru

Второкурсники Тюменского медицинского университета Хань Юйтянь и Чжу Ицзя стали лауреатами первой степени V Международного молодежного фестиваля народного творчества "Россия многоликая" в МГУ им. М.В. Ломоносова. Они записали видеоролик, в котором прочитали наизусть стихотворение Александра Пушкина "Приметы" и воспоминания Анны Керн о поэте, сообщает пресс-слкужба вуза.

Студенты признаны лучшими в номинации "Друзья России". Чжу Ицзя и Хань Юйтянь учатся в Тюмени по специальности "Лечебное дело". К фестивалю они готовились около двух месяцев. Вместе с доцентом кафедры РКИ Валерией Дубовик выбирали произведение, разучивали текст и оттачивали произношение.

"Я горжусь ребятами: они настояли на том, что будут учить слова наизусть. Студентам из Китая изучение русского языка дается довольно сложно из-за разницы в грамматике и фонетике, но за прошедший год они достигли значительных успехов. Они старательные и азартные, причем это можно сказать про всю группу. Например, вместе решили участвовать во всероссийской олимпиаде по русскому языку. Уверена, что впереди у нас еще будут победы", - сказала Валерия Дубовик.

Автор ролика - оператор видеомонтажа ТМУ Евгений Григорьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Пушкин , Китай , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 28.12.2023Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Тюменской области
12:23 28.12.2023Студенты Тюменского медниверситета Хань Юйтянь и Чжу Ицзя за стихи Пушкина победили во всероссийском конкурсе
12:08 28.12.2023Грузовым автомобилям до 20 тонн разрешили движение по ледовой переправе через Иртыш в Увате
11:53 28.12.2023Для жителей Тюменской слободы проведут новогоднюю елку со сказочными героями