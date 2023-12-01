В Тюменской области с квадрокоптеров обследовали 2,5 тыс. га земельных участков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. 527 га земельных участков обследовали с помощью квадрокоптеров в Тюменской области в 2023 году. В целом площадь проконтролированных объектов превысила 27 тыс. 313 га, сообщает региональное управление Росреестра.

"В земельном надзоре на первом плане сейчас не применение к нарушителям мер ответственности, а вовлечение земли в оборот. То есть, участки должны использоваться, и именно таким образом, каким предполагает их целевое назначение", - подчеркнул суть контрольно-надзорных мероприятий заместитель руководителя управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

По его словам, применение беспилотных воздушных судов позволяет обследовать большие площади и получить высокоточные пространственные данные.

Отметим, что деятельность осуществляется в рамках выполнения мероприятий госпрограммы "Национальная система пространственных данных".