Юные самбисты из Тюмени успешно выступили на всероссийских соревнованиях

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Спортсменов из школы № 38 Тюмени поздравил с новым годом и вручил подарки первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель регионального общественного совета партпроекта "Za самбо" Андрей Артюхов, сообщает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

"Вся Тюменская область гордится вами. Я благодарен вашим педагогам, которые уделяют вам время и растят настоящими победителями. Продолжайте заниматься самбо, это всегда пригодится", - сказал депутат.

Ребята пообещали принести еще больше побед в копилку Тюменской области в новом году.

Почетные грамоты Тюменской областной думы из рук Андрея Артюхова получили наставники спортсменов: директор тюменской школы №38 Максим Ожгибисов и учитель физкультуры, тренер по самбо Виталий Бондаренко.

Добавим, школа является активным участником проекта "Самбо в школу" и получает поддержку Андрея Артюхова: учебному заведению выделено 600 тысяч рублей из депутатского фонда на приобретение ролл-матов и 50 комплектов спортивной формы для юных самбистов.

Напомним, "Единая Россия" запустила партпроект "Zа самбо" в июле 2022 года для развития и популяризация этого отечественного вида спорта. На 1 октября 2023 года количество занимающихся в Тюменской области составило 3 тыс. 622 человека, что выше на 1 тыс. 978, чем в 2022 году.

Координирует партпроект в Тюменской области заместитель губернатора Алексей Райдер. Председатель общественного совета партпроекта "Za самбо" Андрей Артюхов выделил 4,5 миллиона из депутатского фонда на приобретение экипировки для ребят из Тюмени, Тобольска, Ишима, Уватского, Аромашевского и Омутинского районов.