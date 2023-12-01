60 тонн гуманитарного груза отправил в зону СВО тюменский Народный фронт за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 тонн гуманитарной помощи отправили представители тюменского отделения Народного фронта для бойцов СВО и мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик в 2023 году. Ее общая стоимость составила 43 млн 638 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь Народного фронта в Тюменской области Алена Федотова.

Военнослужащим передавали специальное оборудование и снаряжение, строительные материалы, бытовые предметы, лекарства, продукты и многое другое. Всего в зону спецоперации было восемь выездов от регионального отделения и активистов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участие в сборе гуманитарных грузов принимали студенты, трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели, пенсионеры и даже школьники. Например, в марте 10-летний Андрей и его одноклассник Матвей купили для бойцов лекарства, медицинские пластыри, влажные салфетки, сладости и многое другое. А в октябре прихожане храма в честь иконы Божьей Матери Утоли моя печали практически закрыли заявку мотострелкового батальона. Они приобрели для бойцов оргтехнику – ноутбуки, принтеры, комплектующие к ним. Но главное – это тепловизоры, которые жизненно необходимы военным.

Также за этот год были отправлены 20 легковых и грузовых автомобилей, тракторов, вездеходов, лодок, гидроциклов и другой транспорт. Еще одну партию высокопроходимой техники Народный фронт совместно с федеральными ведомствами отправит 29 декабря с железнодорожного вокзала Тюмени. Всего на передовую доставят 11 машин марок УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Fiat. Перед отъездом технику освятит и благословит священник.

В 2024 году отправка гуманитарной помощи запланирована на 6 января.

Виктория Макарова