Конструктор и сладкий подарок вручил сыну участника СВО Андрей Артюхов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большой конструктор и сладкий подарок вручил сыну участника СВО - восьмилетнему Игорю секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов в рамках акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Мама мальчика Екатерина тоже не осталась без внимания: она получила в подарок дизайнерский шелковый платок с Коньком-Горбунком. Также семье вручили изданную в рамках партпроекта "Путешествие в сказку "Конек-Горбунок" книгу с красочными иллюстрациями из зарубежных изданий сказки.

"Мы хотели показать, что эта сказка всемирно известна. Надеюсь, Игорю и его младшему брату книга понравится", - отметил Андрей Артюхов.

Встреча с Игорем и его мамой состоялась 28 декабря в Тюменской областной думе. Мама мальчика рассказала, что ее сын всерьез увлечен спортом - занимается дзюдо. "А еще Игорю нравится вселенная известной компьютерной игры, и конструктор очень подходит по этой тематике", - поделилась женщина. Семье всячески помогают, тюменка тепло отозвалась о внимании депутата и Союза офицерских жен.

Отметим, что отец Игоря служит сапером в зоне СВО, сейчас находится в отпуске, приехал провести зимние праздники с семьей. После праздников мужчина вновь отправится защищать рубежи нашей Родины.

Участие в акции "Елка желаний", которая проходит шестой год подряд, стало доброй новогодней традицией для единороссов. В ее рамках депутаты снимают с елок шарики с желаниями, загаданными детьми. Подарки вручаются детям с особенностями здоровья, из малообеспеченных семей, детям, оставшимся без родителей, а сейчас и детям участников СВО. Ранее Андрей Артюхов подарил детям из семей участников СВО велосипед и ноутбук, а детям из центра "Семья" - три снегоката.