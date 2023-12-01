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Режим работы службы 122 в праздничные дни не изменится

Общество, 16:51 29 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области. Архив. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области. Архив.

Режим работы службы 122 в праздничные дни не изменится. Операторы будут принимать вызовы без выходных с 7 часов 30 минут до 20 часов ежедневно. Виртуальный помощник работает круглосуточно. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо позвонить по номеру 112, сообщает региональный департамент информатизации.

С начала 2023 года служба 122 Тюменской области приняла более 790 тысяч вызовов. И них: 630 тысяч звонков обработано операторами, 160 тысяч звонков обработано "Виртуальным консультантом".

Также в этом году "Виртуальный консультант" самостоятельно обработал 41 % от числа всех поступивших вызовов по записи на прием к врачу и вопросов, связанных с графиком работы медицинских организаций.

Кроме того, система обрабатывает запросы: госуслуги, арендная плата за земельные участки, работа центра занятости и т. д.

Наиболее часто тюменцы обращались для решения вопросов по здравоохранению: записаться к врачу, получить медицинскую консультацию или подать обращение по услугам поликлиники. Таких обращений было более 500 тысяч.

26 тысяч звонков было связано с вопросами по контрактной службе и мобилизации.

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