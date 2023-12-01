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В Тюменской области открыли первый семейный МФЦ

Общество, 10:53 29 декабря 2023

t.me/glavalal

Первый в Тюменской области семейный МФЦ открыли в пос. Голышманово по ул. Советская, 20. По словам главы городского округа Александра Ледакова, это произошло накануне Года семьи.

"2024 год наш президент объявил Годом семьи. Хороший старт в новый год мы начали в округе с открытия первого в Тюменской области семейного многофункционального центра. Дело новое, но уверен, нашей опытной команде социального обслуживания населения оно будет по плечу! А нашим жителям с детьми удобно получать услуги в режиме одного окна. Пожелаю коллегам семейного МФЦ успехов работе!" - добавил Александр Ледаков.

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# Голышманово , МФЦ , семья

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