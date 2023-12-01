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Тюменский психолог поделилась секретами правильного отдыха

Общество, 17:47 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как разрешить себе отдыхать, рассказала психолог Тюменского регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова. По ее словам, трудоголикам обычно сложнее. Им кажется, что все успеть и всем угодить – это норма, а значит, к этому нужно стремиться.

"Этим взрослым и очень ответственным людям стоит вспомнить пословицу "Ты не красно солнышко – всех не обогреешь" и выстроить структуру своих праздничных дней", – рекомендует эксперт.

Она отмечает, что человек имеет полное право отдохнуть и перезагрузиться. Работающие физически в праздники нуждаются в более легком режиме труда. В праздничные дни также важно соблюдать режим труда. Так получится конструктивно встроить работу в свой отдых, пишет "Тюменская область сегодня".

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