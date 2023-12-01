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В 2024 году стипендии главы Тюмени получат 250 талантливых ребят

Общество, 18:48 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

250 талантливых ребят, которые добьются успехов в учебе, спорте, по линии дополнительного образования, смогут получать стипендию главы Тюмени в 2024 году. В 2023 году получателями стали 200 детей, пишет "Вслух.ру".

Сумма стипендии составит одну тысячу рублей в месяц. Общее финансирование в 2024 году увеличено с 2,4 млн рублей до 3 млн рублей.

На поддержку одаренных детей в бюджете Тюмени на 2024 год предусмотрено 37 млн рублей, а в целом на развитие человеческого капитала - 22 млрд 749 млн рублей.

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# одаренные дети , стипендия

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