Шпинат, авокадо, шоколад - источники серотонина, считает тюменский диетолог

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Питание оказывает прямое воздействие на эмоциональное состояние человека. Шпинат, кудрявая капуста и руккола богаты фолиевой кислотой, которая играет ключевую роль в выработке серотонина – гормона счастья, считает тюменский диетолог Валерий Смирнов.

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры и витамины группы B, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивает мозг энергией, что важно для хорошего настроения.

Нельзя забывать про темный шоколад, который содержит фенолы, которые помогают вырабатывать эндорфины. Однако следует употреблять шоколад в меру, пишет "МегаТюмени".

"Жирная рыба, миндаль, фисташки – все это уменьшает уровень стресса и улучшают работу мозга, снижают риск депрессии. Важно не только увеличить потребление этих продуктов, но и обеспечить сбалансированное питание в целом. Фрукты и овощи можно включать в обычный рацион", – рассказал диетолог Валерий Смирнов.