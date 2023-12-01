Тюменские библиотекари предлагают провести новогодние каникулы с книжными новинками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книжные новинки представят библиотекари Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева на выставке "Листая новых книг страницы" с 29 декабря по 30 января. Среди них сборник волшебных историй "Однажды в Новый год...".

"Книга написана авторами с ограниченными возможностями здоровья, но безграничной верой в добро. Издание иллюстрировано командой лучших художников из России, Франции и Беларуси. Здесь сказки "…кочуют по лесам и горам, по разным странам и эпохам…" и помогут читателям почувствовать приближение волшебного праздника", - рассказали сотрудники учреждения.

Фотография – это магия, алхимия солей серебра и паров ртути. Такой она была совсем недавно. В книге Ольги Аверьяновой "Фотография / Живопись – век XIX. От сюжета к содержанию" – истории о фотографии и живописи, сравнения сюжетов, удивительные повороты и пересечения. Судьбы живописцев и фотографов, секреты технологий и эстетические концепции с ними связанные, а также поразительные открытия, благодаря которым и появилась на свет фотография.

Травмы привязанности, полученные в детстве, отражаются на любовных, дружеских и профессиональных отношениях человека. Они влияют на самооценку, стрессоустойчивость и способность устанавливать границы, на выбор партнера, карьеры и финансовой стратегии. Можно ли во взрослом возрасте избавиться от страха разочаровать своих родителей? Психолог Владислав Чубаров в книге "Привязанность и сепарация: как выбирать себя, а не родителей, если вы уже выросли" даст ответы с примерами из многолетней практики и рекомендациями, которые помогут пройти через сепарацию без ссор и обид.

Тина Силиг в книге "Креатив по правилам. От идеи до готового бизнеса" делится знаниями и жизненным опытом, приводит примеры и дает практические рекомендации о том, как превратить мечты в реальность. Читатели узнают о четырех этапах изобретательского цикла: воображении, творчестве, инновации, предпринимательстве. Последовательно переходя от одного этапа к другому, можно придумать привлекательную идею и на ее основе создать нечто более сложное, интересное и значительное.

Всего за 9 месяцев 2023 года Тюменская областная научная библиотека и филиалы пополнились 11 тыс. 854 книгами и 9 тыс. 734 периодическими изданиями в электронном и печатном виде.

Анжела Лебедева