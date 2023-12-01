На Цветном бульваре в Тюмени открылся "Улетный каток"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

“Улетный каток” открыли на Цветном бульваре в Тюмени 29 декабря. Жители и гости областной столицы уже опробовали лед.

Площадь катка составляет более 4 тысяч 200 квадратных метров". Рядом есть помещение, где можно переобуться, оставить вещи, взять коньки напрокат, заточить собственные. Здесь же будет кафетерий с горячими напитками и зона отдыха с мягкими пуфами.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокат – 250 рублей за час. Со своими коньками вход бесплатный

Проект разработали компания-застройщик "Самолет" и московская компания "Русский лед". Это подарок городу, жителям и гостям.