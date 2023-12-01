  • 29 декабря 202329.12.2023пятница
  • USD90,3041
    EUR100,5506
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На Цветном бульваре в Тюмени открылся "Улетный каток"

Общество, 16:45 29 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

“Улетный каток” открыли на Цветном бульваре в Тюмени 29 декабря. Жители и гости областной столицы уже опробовали лед.

Площадь катка составляет более 4 тысяч 200 квадратных метров". Рядом есть помещение, где можно переобуться, оставить вещи, взять коньки напрокат, заточить собственные. Здесь же будет кафетерий с горячими напитками и зона отдыха с мягкими пуфами.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокат – 250 рублей за час. Со своими коньками вход бесплатный

Проект разработали компания-застройщик "Самолет" и московская компания "Русский лед". Это подарок городу, жителям и гостям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# каток

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 29.12.2023Более 600 объектов восстановили регионы УФО на Донбассе за два года
17:36 29.12.2023Тюменские биологи разрабатывают математическую модель "клубника – паутинный клещ – акарифаг"
17:25 29.12.2023Улететь из Тюмени в Томск можно будет два раза в неделю с 14 января
16:51 29.12.2023Режим работы службы 122 в праздничные дни не изменится