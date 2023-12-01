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Количество многодетных семей в Тюменской области растет

Общество, 19:44 29 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области насчитывается более 36 тыс. 500 многодетных семей. За последние 10 лет их стало в три раза больше, сообщает информационный центр правительства региона.

Есть и другие достижения в социальной сфере за 2023 год. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил уровень реализации пилотного федерального проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Тюменская область вошла в пилот Минтруда России по организации работы Семейных МФЦ. Первый открылся в Голышманово.

Регион оказался в пятерке лидеров по поддержке СО НКО и социального предпринимательства по итогам рейтинга Минэкономразвития России за 2022 год.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила эффективность реализации в Тюменской области стратегической программы "Дети в семье" и механизма оказания помощи детям-сиротам, семьям участников СВО.

Регион вошел в число семи субъектов страны, в которых открылся центр дневной занятости для детей с ментальными и иными нарушениями.

Жительница Исетского района Мария Гамм стала первой представительницей нашего региона, награжденной званием "Мать-героиня".

Во всех районах и городах Тюменской области внедрен "Социальный пакет долговременного ухода". Система предполагает обслуживание пожилых людей и инвалидов на дому.

Регион в очередной раз стала лидером Всероссийской выставки-форума "Вместе – ради детей!".

Кроме того, Тюменскую область высоко оценили на XII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания: четыре жителя региона — его финалисты.

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# многодетная семья , социальная сфера

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