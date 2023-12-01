Количество многодетных семей в Тюменской области растет

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области насчитывается более 36 тыс. 500 многодетных семей. За последние 10 лет их стало в три раза больше, сообщает информационный центр правительства региона.

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