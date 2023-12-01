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При ухудшении погоды в Тюмени дорожные службы переведут в режим повышенной готовности

Общество, 20:32 29 декабря 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В праздничные дни дорожные бригады продолжат работать в Тюмени в штатном режиме в дневную и ночную смены. При ухудшении погодных условий и обильных осадках службы переведут в режим повышенной готовности с усилением бригад рабочих и спецтехники, сообщает администрация города.

Согласно прогнозам в ближайшее время также ожидаются осадки. В период новогодних каникул свои замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети горожане могут направлять в Единый центр оперативного реагирования Тюмени (45-15-20), диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО "ТОДЭП” (68-32-34).

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уборка в городе ведется круглосуточно. В работах задействовано максимальное количество сил и техники.

В утренние часы 29 декабря на уборку тюменских улиц вышли 675 рабочих и 658 единицы спецтехники, в том числе 87 комбинированных дорожных машин, 136 тракторов, 124 погрузчика, 248 самосвалов, 24 автогрейдера и другие.

Во время снегопада уборка ведется в соответствии с определенной технологией. Машины выходят на патрульное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. В первую очередь ведется уборка центральных улиц с высокой интенсивностью движения автомобилей и общественного транспорта. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Параллельно с тюменских улиц убирается и вывозится снег. Так, дорожные звенья работают на улицах Алебашевской, Запольной, Самарцева, Газовиков, Калинина, Червишеском тракте.

В декабре на полигоны было вывезено более 740 тыс. кубометров снега.

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# праздники , уборка снега

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