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Губернатор Тюменской области исполнил новогодние мечты трех детей

Губернатор, 10:12 30 декабря 2023

t.me/av_moor

Мечты трех детей исполнил губернатор Тюменской области Александр Моор, сняв их письма с "Елки желаний". Два подарка направлены в Тюмень и Исетское, третий - в Краснодон.

"Андрей из Исетского района теперь сможет прокатиться по родному поселку на велосипеде. Мальчику всего 5 лет, но он уже хорошо ездит и даже катает своих подружек. 8-летняя Ульяна из Тюмени называет себя творческим человеком. Занимается танцами, много читает. Просила набор для бисера, но мама сказала, что сейчас нужнее аквамозаика. Ульяна уже знает, какую композицию соберет первой. Говорит, это будет... корова. Дарья, а твой подарок – беговая дорожка – уже по пути в Краснодон. Скоро тебе ее передадут. Занимайся спортом и будь счастлива!" - написал Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

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# Александр Моор , Елка желаний

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